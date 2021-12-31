Александр Дрозденко поздравил пользователей Telegram с Новым годом

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил с Новым годом пользователей Telegram. Он отметил, что платформа представляет собой особый сегмент современных медиа и выделил характерные черты её аудитории. По словам губернатора, пользователи Telegram умеют анализировать информацию и делать выводы на её основе, а также используют для анализа данные из различных источников.

Александр Дрозденко отметил, что для него Telegram является медиа следующего поколения. Аудитории он пожелал быстрых новостей и качественной аналитики, а также достоверной информации.

Вице-губернатор по внутренней политике Ленинградской области Анна Данилюк также обратилась к пользователям платформы с поздравлениями. Она пожелала аудитории дарить друг другу радость, любить и творить, а также общаться и дружить.