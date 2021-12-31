38 нелегальных елочных базаров нашли и закрыли в Петербурге

В Петербурге прошли профилактические рейды с целью выявления елочных базаров, торгующих нелегально. Как сообщили в администрации города, за прошедшие три дня их выявили 18, а общее количество составило 38.

Незаконные елочные базары обнаружили на улицах Маршала Захарова и Ленсовета, на Заневском проспекте, Пулковской и Варшавской улицах, а также у станции метро «Старая Деревня», на шоссе Революции, у станции метро «Академическая», на улице Орджоникидзе, на Гражданском и Ленинском проспектах, а также по другим адресам.

Нарушителям грозят штрафы: до 5 тысяч рублей физическим лицам, до 50 тысяч — индивидуальным предпринимателям, до 200 тысяч — юридическим лицам.

Интересно, что борьбу с нелегальными елочными базарами в Петербурге усилили только в последние дни перед Новым годом. Большинство горожан к этому времени уже успели обзавестись елкой, таким образом незаконный елочный бизнес оказался весьма прибыльным. Ранее губернатор Александр Беглов обещал всяческую поддержку тем, кто оформил все необходимые документы для торговли заранее и в установленном порядке.