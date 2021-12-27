В Ленобласти составили программу новогодних мероприятий

Ленинградская область готовится к Новому году. Как сообщает Online47, встретить «Ленинградский Новый год – 2022» жители смогут в эфире ЛенТВ24. Эфир начнется 30 декабря в 18:00. Итоги Года чистой воды подведут губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель Заксобрания Ленобласти Сергей Бебенин, муниципальные образования региона, а также приглашённые звезды.

Председатель комитета по культуре и туризму Ленобласти Евгений Чайковский рассказал, что праздничные мероприятия региона делятся на три блока. В программе празднования как традиционный, так и онлайн формат.

В Ленинградской области пройдет более 230 муниципальных мероприятий. Запланированы выставки, ярмарки, спектакли, концерты, гуляния, игровые программы. Проводит свои мероприятия и комитет по культуре и туризму Ленобласти. Во дворах Всеволожского района проходят квесты «Выходи играть». Гуляния численность до 300 человек согласовал Роспотребнадзор в парке «Песчанка».

30 декабря оркестр «Метелица» выступит с новогодней программой « В ожидании чуда». Театра «Комедианты» проведет для жителей Сланцевского, Подпорожского и Лодейнопольского районов специальные праздничные спектакли. В музеях Римского-Корсакова и Суворова в Новой Ладоге запланированы интерактивные программы и экскурсии.