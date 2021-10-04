Петербуржцы проголосовали за живую елку на Дворцовой площади

На Дворцовой площади в Петербурге будет стоять живая новогодняя елка.

Голосование за тип ели проходило на сайте spbdnevnik.ru, по горячей линии издания, на странице «Петербургского дневника» и на на официальной странице правительства Петербурга во «ВКонтакте» и завершилось 1 октября.

Четвертого октября подвели итоги подсчета. На сайте spbdnevnik.ru победило живое дерево с 6218 голосами против 4793 за искусственное. Аналогичный результат в социальных сетях: 4053 против 3786.

На горячей линии, напротив, выиграла искусственная елка: 66 голосов против 62 за живую.

Год назад из живой елки после Нового года сделали часы, которые отправились в социальные учреждения города.