Власти Петербурга закупят новогодние ели на 33 млн рублей

Смольный потратит 33 млн рублей на новогодние деревья. 2 сентября на сайте госзакупок появилась информация о заказе 14 елей.

Искусственные 20-метровые ели украсят 11 районов Петербурга на Рождество и Новый год. Создавать деревья будет ООО «Светодизайн». Покупка обошлась бюджету города в 33 млн рублей. Заказчиком выступает СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления».

Выборгский, Колпинский, Красносельский, Курортный, Пушкинский, Адмиралтейский и Фрунзенский районы не вошли в перечень тех, где будут стоять ели. В некоторых других районах будет целых два дерева.

«Светодизайн» так же будет устанавливать и демонтировать деревья. Они планируют использовать разные виды оформления, украшать ели игрушками и гирляндами.

Новогодние деревья должны появится в Петербурге в период с 31 октября до 19 декабря. Демонтировать ели будут в срок до 15 марта.