Коммунальные объекты в Ленобласти не оставят без контроля в праздники

22 декабря в Ленинградской области состоялось итоговое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Как сообщает ЛенТВ24, основной его темой стало обеспечение безопасности во время новогодних праздников.

Вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин провел заседание и определили основные задачи по обеспечению безопасности населения. Среди участников заседания также были руководители органов исполнительной власти, представители МЧС и муниципальных образований. Об ожидаемой в праздничный период погоде рассказал начальник гидрометцентра Александр Колесов.

Для обеспечения бесперебойного снабжения жителей Ленинградской области электроэнергией, газом, теплом и водой будет обеспечен непрерывный контроль коммунальных объектов. Также планируется организация ночных дежурств представителей районных администраций.

Отдельно рассмотрели вопросы пожарной безопасности. Обсуждалась также организация безопасных Крещенских купаний в Ленинградской области.