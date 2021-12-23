Президенту рассказали о петербуржце, который подал в суд на Деда Мороза

На пресс-конференции журналист рассказал Владимиру Путину о юристе из Петербурга, который подал иск к Деду морозу, потому что тот не исполняет желания уже 23 года. Президент напомнил, что зимний волшебник выполняет желания только хороших девочек и мальчик, поэтому посоветовал истцу пересмотреть своё поведение.

О своих отношениях с Дедом Морозом Владимир Путин рассказал, что они всегда были благообразными. А россиянам пожелал, чтобы зимний волшебник не только дарил им подарки, но и помогал исполнять свои желания и мечты.