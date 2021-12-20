Синоптики пообещали петербуржцам плюс в новогоднюю ночь

Прогноз погоды на новогоднюю ночь не порадует петербуржцев морозом. По данным погодного сервиса «Яндекс», в городе в это время будет оттепель. Температура воздуха в ночь на 1 января составит около +2 градусов.

По прогнозам синоптиков, 27 и 28 декабря температура воздуха в Петербурге составит около -8 градусов. Однако, уже 29 декабря в городе начнется потепление.

После 1 января температура в Петербурге опустится ниже ноля, но только на несколько градусов. С 4 января в город снова вернутся холода — столбики термометров опустятся до отметки в -13 градусов.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что 20 декабря в Петербурге ожидаются метели и похолодание до -13 градусов.