В Петербурге появится Дед Мороз ростом 2 метра 20 сантиметров

Константин Пепеляев — самый высокий петербуржец — исполнит роль Деда Мороза. Как сообщает «Комсомольская Правда», ссылаясь на общественного деятеля Станислава Давыдова, совсем скоро самый высокий Дед Мороз наденет свой костюм и снова отправится радовать детей.

Первые мероприятия с участием самого высокого «дедушки» пройдут уже в понедельник, 13 декабря. В каких именно праздничных событиях будет участвовать самый высокий петербургский зимний волшебник не уточняется.

Накануне петербуржцы уже заметили Деда Мороза на улицах города. Активист в костюме устроил прогулку от Парнаса в центр города. На санях он вез большую коробку, на которую приклеил записку «Любимому городу на Новый год везу нового губернатора». Видео его предпраздничной прогулки опубликовано в сообществе «Калининский район#Бакан» в социальной сети «ВКонтакте».