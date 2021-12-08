В Петербурге появятся 23 «Елки добра»

Первую «Ёлку добра» установили в Смольном. Как сообщили в пресс-службе администрации города, традиционная предновогодняя акция проводится при поддержке Смольного и благотворительных фондов. Старт ей был дан в Михайловском театре бесплатным спектаклем «Спящая красавица».

Организаторы акции собрали 1,2 тысячу открыток с новогодними желаниями детей. Все их разместят на 23 елках в Смольном, Невской ратуше и других местах.

Каждый желающий сможет снять с елки открытку и исполнить желание ребенка. Акция «Ёлка добра» будет проходить с 8 по 27 декабря 2021 года.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что в эти дни каждый сможет побыть Дедом Морозом и исполнить желания детей.