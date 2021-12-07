В Ленобласти не планируется дополнительных ограничений на Новый год

В Ленинградской области не будет вводится дополнительных ограничений на новогодние праздники. Как сообщает ivbg.ru, об этом заявил на пресс-конференции по итогам года губернатор региона Александр Дрозденко.

Глава региона уточнил, что по просьбам детских садов, школ и домов культуры в регионе со 2 декабря сняли запрет на проведение массовых мероприятий при условии, что у всех участников таковых есть QR-код. В случае, если количество зрителей на мероприятии превышает 50 человек, необходимо получить согласование.

Александр Дрозденко отметил, что данное решение принято для того, чтобы в регионе могли пройти праздничные представления.