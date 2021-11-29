Беглов пообещал, что петербуржцы смогут встретить 2022 год лучше, чем 2021

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что декабрьские предпраздничные дни 2021 года могут пройти лучше, чем в 2020 году. В эфире «Радио России» он отметил, что у горожан есть шанс провести новогодние праздники весело и безопасно.

Градоначальник пояснил, что у властей накоплен большой опыт проведения праздничных мероприятий в соответствии со стандартами безопасности. В городе уже идет подготовка к Новому году, а программу торжеств утвердили на заседании правительства города.

Губернатор рассказал, что в ней более 300 праздничных мероприятий. Значительную часть из них планируется провести не в центре, а в спальных районах, чтобы жители новостроек могли почувствовать атмосферу праздника.