Петербуржцам обещают менее строгие ограничения к новогодним праздникам

На новогодние праздники в Петербурге планируются менее строгие ограничения, чем были на осенние каникулы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на вице-губернатора Петербурга Максима Соколова.

Чиновник отметил, что всё будет зависеть от эпидемиологической обстановки, но в Смольном надеются на лучшее. В городе не прогнозируется серьёзных ограничений, поэтому его готовят к праздничным мероприятиям, в том числе и с участием туристов.

В период нерабочих дней, которые были введены в Петербурге с 30 октября по 7 ноября, общепит работал только на доставку и на вынос, за исключением заведений на вокзалах и производственных столовых, а также были закрыты непродовольственные магазины, за исключением реализующие товары первой необходимости.