В Смольном надеются обойтись без новых ограничений к Новому году

В Петербурге не планируется вводить дополнительные ограничительные меры в новогодние праздники в том случае, если горожане привьются от коронавируса. Однако, как заявил в ходе онлайна на странице во «ВКонтакте» губернатора Александра Беглова первый зампред комитета по промышленной политике Александр Ситов, QR-коды не отменят.

Он отметил, что если достаточное количество горожан привьется к тому моменту, как заработает жесткая система QR-кодов, то успеет выработаться коллективный иммунитет. Таким образом, доступная только при предъявлении кода территория будет безопасна для посещения и вводить дополнительные ограничения не придется.

Ситуацию в Петербурге в настоящее время Александр Ситов назвал сложной, но контролируемой.