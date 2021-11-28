В Петербурге 25 ноября откроется каток на Конюшенной площади

В Центральном районе Петербурга на Конюшенной площади 25 ноября откроется новогодний каток. Об этом 28 ноября сообщили представители районной администрации.

Каток начнет работать с 25 ноября. Кроме катания там можно будет посмотреть сказку «Золушка».

«Помимо сеансов для катания на коньках, запланированы показы сказки "Золушка" в исполнении артистов детского ледового театра. По предварительной информации, посмотреть представление можно будет дважды в день до 16 января», — об этом рассказали местные чиновники.

На территории катка будут соблюдаться все противокоронавирусные меры: вход на него будет ограничен — на восьми квадратных метрах находится сможет один человек.

Время работы, расписание и условия проката пока остаются неизвестными.