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Сестра политика Галины Старовойтовой умерла в Петербурге

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© Фото: https://www.facebook.com/o.starovoitova

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Президент «Фонда Галины Старовойтовой» Ольга Старовойтова умерла в Петербурге.

Об этом сообщил депутат Заксобрания города Борис Вишневский в своем Telegram-канале.

В Петербурге ночью 4 октября умерла Ольга Старовойтова — член международного союза журналистов, общественный деятель и президент «Фонда Галины Старовойтовой», младшая сестра убитой депутатки. Ей было 73 года.

«Друзья, у нас большое горе. Ночью ушла Ольга Старовойтова. Светлая память замечательному человеку», — написал Вишневский. 

Депутат рассказал изданию «Деловой Петербург» об Ольге Старовойтовой: «Последние 20 лет лет она посвятила сохранению памяти о своей сестре, добивалась настоящего расследования убийства, потому что мы считаем, что истинные заказчики не найдены и не наказаны».

Галину Старовойтову в ноябре 1998 года застрелили в подъезде собственного дома.

 

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