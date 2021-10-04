Сестра политика Галины Старовойтовой умерла в Петербурге

Об этом сообщил депутат Заксобрания города Борис Вишневский в своем Telegram-канале.

В Петербурге ночью 4 октября умерла Ольга Старовойтова — член международного союза журналистов, общественный деятель и президент «Фонда Галины Старовойтовой», младшая сестра убитой депутатки. Ей было 73 года.

«Друзья, у нас большое горе. Ночью ушла Ольга Старовойтова. Светлая память замечательному человеку», — написал Вишневский.

Депутат рассказал изданию «Деловой Петербург» об Ольге Старовойтовой: «Последние 20 лет лет она посвятила сохранению памяти о своей сестре, добивалась настоящего расследования убийства, потому что мы считаем, что истинные заказчики не найдены и не наказаны».

Галину Старовойтову в ноябре 1998 года застрелили в подъезде собственного дома.