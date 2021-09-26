Умер бывший игрок «Зенита» Сергей Герасимец

Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Сергей Герасимец, бывший игрок «Зенита» и тренер любительского клуба «Ядро» умер в Петербурге.

«Ночью тренера не стало. Скоропостижно. Жена говорит, пришел домой счастливый. Смеялись. А потом взял и упал. 55 лет», — сообщает спортивный журналист Кирилл Легков в своем Twitter.

25 сентября «Ядро» одержало победу над клубом «Алмаз Антей» и стало чемпионом Северо-Запада.

Сергей Герасимец был ассистентом Анатолия Бышовца и входил в его штаб в «Томи» и «Локомотиве». Мужчина играл в футбол за минское Динамо и «Зенит», с которым Герасимец провел 49 матчей и забил девять голов.