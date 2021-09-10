В Петербурге в закрытом для СМИ режиме пройдут похороны главы МЧС

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В Петербурге на Северном кладбище 10 сентября рядом с бабушкой похоронят главу МЧС Евгения Зиничева. Присутствовать могут только родственники, коллеги и друзья.

«Обращаем ваше внимание на то, что церемония пройдет в закрытом для прессы режиме. Все фото- и видеоматериалы с мероприятия можно будет получить в пресс-службе», — сообщает ведомство.

Евгения Зиничев погиб 8 сентября под Норильском,там проводили межведомственные учения. По официальным данным, он пытался спасти кинорежиссера Александра Мельника, который снимал учебный фильм о МЧС. Мужчина сорвался со скалы и Зиничев прыгнул за ним, чтобы его спасти. Ни один из них не выжил.