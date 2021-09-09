В Петербурге 10 сентября похоронят погибшего главу МЧС Евгения Зиничева

О том, что петербуржца похоронят на родине 10 сентября сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник.

Прощание с главой МЧС России Евгением Зиничевым пройдет 9 сентября в Москве. Гроб с телом установят в здании МЧС на улице Ватутина. 10 сентября мужчину похоронят в Петербурге.

Зиничев погиб 8 сентября 2021 года в Норильске во время проведения межведомственных учений по защите Арктической зоны от ЧС. По официальным данным, Евгений Зиничев погиб, спасая кинорежиссера и сценариста Александра Мельника. Мужчины стояли рядом с обрывом, кинорежиссер снимал учебный фильм для МЧС.

«Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно — никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень. Погиб как спасатель», — главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян первой озвучила подробности гибели мужчин.

Президент России Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу уже выразили свои соболезнования

Глава МЧС Евгений Зиничев награжден орденом Александра Невского, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими ведомственными наградами.