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Петербуржцам рассказали, куда поехать в отпуск осенью

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Осенний этап продажи туров стартует в России. Начиная с 25 августа можно будет пробрести тур с возвратом 20 процентов от затраченной суммы.

Как рассказал телеканал “Санкт-Петербург”, с 25 августа стартует осенний этап продажи по России с кэшбеком 20% от потраченной суммы. Петербуржцы смогут получить кэшбек в период с 1 октября по 25 декабря.

Планируется, что такой возможностью воспользуются не менее 600 тысяч россиян. Также отмечается, что до 40 тысяч рублей увеличили кэшбек за путевки на Дальний Восток. Раньше эта цифра была в два раза меньше.

Ранее также сообщалось, что самым популярным местом отдыха внутри страны стал город Сочи.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что сотовая компания МегаФон провела масштабную модернизацию сети в районе озера Байкал. Это место осещают более 1 млн туристов каждый год. Были установлены новые базовые станции, а также улучшены уже существующие. Это позволило расширить сеть на Байкале в 1,5 раза и обеспечить двукратное увеличение скорости мобильного интернета.

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