Петербуржцам рассказали, как самостоятельно получить визу в Финляндию

В Ассоциации туроператоров рассказали, каким способом жители Северной столицы могут получить визу в Финляндию самостоятельно.

Как сообщает “АБН”, на сегодняшний день наблюдается сильный ажиотаж, из-за отмены коронавирусных ограничений на границах. В связи с этим у петербуржцев стали появляться проблемы с записью в визовый центр Финляндии.

Отмечается, что до конца лета все лоты уже заняты.

Но имеются шансы на самостоятельную подачу документов для визы. Например, на август можно попытаться попасть как на стандартную запись, так и в премиум зал (данная услуга будет стоить дополнительных 60 евро с человека).

Также периодически освобождаются ранее забронированные места. Еще за помощью можно обратится за отдельную плату в агентство.