Политолог рассказал о том, как забор на границе с Финляндией повлияет на поток туристов из Петербурга

В Финляндии были одобрены поправки к закону о приграничной охране, которые позволят возвести забор на границе с Россией. Возможно, устанавливать заграждение протяженностью 1300 километров начнут уже после 15 июля. Политолог поделился своим мнением касательно того, как забор скажется на турпотоке из Петербурга.

В беседе с “МК в Питере” политолог и руководитель образовательного направления Политология в Северо-Западном институте управления филиале РАНХиГС Виталий Горохов сказал, что, по его мнению, это вполне ожидаемая и нормальная реакция Финского правительства. Также политолог отметил, что возведение стены не будет препятствием для шопинга и путешествий у петербуржцев.

Власти Финляндии заинтересованы в турпотоке из России, поэтому у стены не будет целей его сократить, заверил эксперт.

«Забор, который гипотетически будет построен – не помешает турпотоку или временной миграции. Возможно, будет дольше проходить пограничный контроль, но это ведь происходит в определенных точках», – объяснил политолог.