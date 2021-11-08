В Петербурге 8 ноября завершилась навигация по рекам и каналам

Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

В Петербурге закрывается сезон навигации по рекам и каналам. После 8 ноября маломерным судам запрещено плавать по Неве и другим водным объектам.

«Сотрудники транспортной полиции напоминают, что в соответствии с распоряжением Комитета по транспорту № 353-р от 03.11.2021 «О закрытии водных путей Санкт-Петербурга для движения судов и водных объектов для плавания на маломерных судах в Санкт-Петербурге» с 08 ноября 2021 года закрывается навигация по рекам и каналам города», – информирует пресс-служба.

За нарушение закона штраф в размере от 3 тыс. рублей до 5 тыс. рублей для физических лиц. Должностное лицо могут оштрафовать на 20–30 тыс. рублей, а компанию или предприятие — на сумму до 100 тыс. рублей.