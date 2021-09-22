Об этом 22 сентября сообщает Комитет по транспорту в своем телеграм-канале.

В Петербурге могут появиться автокемпинги. Комитет по транспорту будет подготавливать проект благоустроенных зон с бытовыми удобствами и запасами питьевой воды.

Для создания кемпингов рассматриваются Канонерский остров, Пушкин и Сестрорецк. «Места для размещения автокемпингов будут выбраны с учетом пожеланий путешественников. В мировой практике – это рекреационные или парковые зоны вдали от основных магистралей, но рядом с туристскими точками притяжения», — рассказал председатель Комтранса Кирилл Поляков.

Идею обустройства автокемпингов уже обсудили на первом совещании и определили главные этапы реализации проекта. Замысел поддержали Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и МООА «Лига Караванеров».

«Задача, которая стоит сейчас перед всеми заинтересованными сторонами проекта, создать такую городскую услугу в транспортном кластере Петербурга, которая привлечет туристов», - добавил Поляков.