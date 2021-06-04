Петербург и Катар возобновили авиасообщения

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время проведения Петербургского международного форума встретился с директором компаний Qatar Airways и генеральным секретарем Национального совета по туризму Катара Акбаром Аль-Бакером, на которой они обсудили вопросы по возобновлению авиаперелетов между страной и Северной столицей .

По итогам встречи обе стороны приняли положительное решение по данному вопросу и возобновили авиасообщения, а также туризм между Катаром и Петербургом.

«Сейчас много катарцев отдыхают в Москве. Хотелось бы, чтобы они проводили отпуска и в Петербурге, - как вы знаете, мы никогда не скупимся, отдыхая. Ожидаем, что будет два рейса в неделю», — заявил Акбар Аль-Бакер.

Также отметим, что Беглов с главой Qatar Airways закрепили меморандум между Катарской авиакомпанией и компанией «Воздушные ворота Северной столицы», управляющая аэропортом Пулково.