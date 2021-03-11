Авиакомпания Utair в мае запустит прямые рейсы из Тюмени в Санкт-Петербург

В начале мая 2021 года авиакомпания Utair планирует запуск рейсов по направлению из Тюмени в Санкт-Петербург. Об этом проинформировали в пресс-службе компании авиаперевозок сегодня, 11 марта, в четверг.

Как стало известно от пресс-службы авиакомпании, вылеты из Тюмени будут производиться утром в 8.00 во все дни, кроме четверга и воскресенья. Обратные рейсы нюудут производиться по времени в 21.30 во все дни, кроме среды и субботы.

Стоимость билетов рассчитана от 3985 рублей, они уже находятся в продаже, первый перелёт по данному маршруту состоится второго мая.