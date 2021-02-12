С 12 февраля рейсы Петербург-Амстердам возобновлены

Последний рабочий день позволит петербуржцам вылететь в Амстердам впервые после ввода ограничений авиасообщения между Россией и Нидерландами. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Ограничения снимаются с 12 февраля. Первый рейс обслужит компания KLM. Известно, что эта компания будет осуществлять прямые рейсы из Петербурга в Амстердам до 28 марта исключительно по пятницам и воскресеньям. Вылеты в Нидерланды по графику намечены на 18:30, а прибытие в Петербург на 17:35.

Для посадки на борт за три дня до отправления необходимо сдать тест на коронавирус, а также в аэропорту в день вылета сдать экспресс-тест на наличие антител к «ковиду».