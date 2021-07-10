В Турцию после отмены ограничений отправилось около 53 тыс. петербуржцев

В пресс-службе аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге сообщили, что за июнь с воздушной гавани в Турцию отправилось около 53 тысяч пассажиров. Также сообщается, что за этот же период с Пулково на турецкие курорты отправилось 182 рейса.

На данный момент пассажиры могут улететь в четыре турецких направления — Бодрум, Тамбул, Анталья и Даламан. Кроме того, ожидается, что в июле и августе количество рейсов вырастет до 10-12 в сутки, а также пассажиры смогут улететь в Измир.

Сотрудники аэропорта до сих пор напоминают гражданам о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также придерживаться правил, которые действуют при пересечении границ.