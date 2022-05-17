Петербуржцы смогут улететь в Бодрум 4 раза в неделю

Прямые рейсы между петербургским аэропортом Пулково и турецким Бодрумом запустила Turkish Airlines. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани Северной столицы, сначала рейсов будет два. Однако с 24 мая между Петербургом и Бодруомом будет уже 4 рейса в неделю.

Turkish Airlines запускает и авиасообщение с турецким Даламаном. Как пишет «МК в Питере», из Петербурга в этот турецкий аэропорт можно будет улететь пять раз в неделю.

В Бодрум петербуржцы сначала смогут улететь по вторникам и пятницам. Выполнять рейсы будет Airbus A-321 вместимостью 180 пассажиров. Приобрести билеты на чартерные рейсы туристы смогут у туроператоров Coral Travel, Anex Tour и Pegas Touristik. Они будут доступны в составе пакета туристических услуг.