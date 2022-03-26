Запуск электрокатамарана в Петергоф перенесли на 2023 год

Первый электрический катамаран Ecocruiser между центром Петербурга и Петергофом запустят на год позже, чем планировалось. Как сообщают «Ведомости Санкт-Петербург», ссылаясь на начальника управления строительства и реновации флота компании «Водоходъ. Пассажирский порт» Юрия Куликова, рейсы начнутся в 2023 года.

Уточняется, что запуск проекта перенесен из-за сложностей с согласованием размещения зарядных станций на причалах возле Эрмитажа и в Петергофе. «Водоходъ» ищет решения, которые смогут пройти согласования во всех необходимых инстанциях.