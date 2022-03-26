Последние «Аллегро» между Петербургом и Хельсинки отправятся 27 марта

Воскресенье, 27 марта, станет последним днем, когда между Петербургом и финской столицей Хельсинки будут курсировать поезда «Аллегро». Как сообщили в РЖД, на заключительный день работы запланировано два состава из Петербурга — №783 и №785. Из Хельсинки в Петербург отправится только один поезд — №784.

VR Group ранее сообщил о невозможности продолжать эксплуатацию поездов из-за того, что компания РЖД попала под санкции.