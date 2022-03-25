Поезда «Аллегро» могут отменить

Скоростные поезда «Аллегро», курсирующие между Петербургом и Хельсинки, могут отменить уже 26 марта. Такие данные опубликовало финское издание Helsingin Sanomat.

По информации журналистов, финский железнодорожный оператор VR Group получил письмо от министра управления государственной собственностью Финляндии Тютти Туппурайнен. В нем указывалось на нецелесообразность дальнейшей эксплуатации состава. Финский политик обосновала такое решение включением РЖД в санкционный список США.

Helsingin Sanomat уточняет, что в настоящее время финнов в России осталось очень мало. А Тютти Туппурайнен отметила, что дальнейшая эксплуатация составов нецелесообразна с точки зрения государственного собственника.