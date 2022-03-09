Uzbekistan Airways будет летать в Петербург чаще

Авиакомпания Uzbekistan Airways объявила о вводе дополнительных прямых рейсовв Россию. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу перевозчика.
Дополнительные прямые рейсы по маршруту Ташкент — Москва — Ташкент назначены ежедневно. По маршруту Ташкент-Петербург-Ташкент самолеты вылетят 11, 13 и 14 марта.
Регулярные рейсы Uzbekistan Airways между Ташкентом и российскими мегаполисами останутся неизменными. В неделю их совершается более 20.
Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что россиянам, застрявшим за границей после закрытия воздушного сообщения для России рядом европейских стран, рекомендовали добираться до Петербурга поездом «Аллегро», а также автобусами из Хельсинки и Таллина.