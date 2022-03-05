Петербуржцам рассказали, как приехать домой из Эстонии и Финляндии

Петербуржцам, которые не успели вернуться в Россию до закрытия воздушного сообщения со странами Евросоюза рекомендуют воспользоваться международными автобусами, чтобы вернуться домой из Эстонии и Финляндии. О таком способе передвижения напомнили в пресс-служба «Пассажиравтотранса».

В организации уточнили, что автобусы из Хельсинки в Петербург по-прежнему следуют ежедневно. Из Лаппенранты до Северной столицы можно доехать на автобусе по понедельникам, вторникам, пятницам и воскресеньям.

Автобусы из эстонских Йыхви, Маарду, Пярну и Таллина отправляются в Петербург каждый день. Вся информация по изменениям в расписании доступна на сайте автовокзала. Уточнить её также можно по телефону 8 (812) 645-14-14.