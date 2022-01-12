900 тысяч туристов побывали в Петербурге за праздники

914 тысяч туристов побывали в Петербурге за время новогодних каникул. Такие данные опубликовал комитет по развитию туризма города.

В новогодний сезон 2019-2020 годов до пандемии турпоток был почти в полтора раза больше: 1,32 миллиона человек. Однако, за весь 2021 год в Петербурге побывали примерно 6 миллионов человек.

Председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев отметил, что гостей привлекла, в том числе, новая концепция новогодних украшений. На Дворцовой и Манежной площадях появились оригинальные фотозоны.

Свыше 236 тысяч петербуржцев и туристов за праздничные выходные посетили городские театры, музеи и катки. Часть туристов побывала в Петербурге проездом, следуя по маршрутам «Серебряного ожерелья России».