Четверо петербуржцев не смогли вылететь из Шарм-эль-Шейха в Петербург

Не все петербуржцы, ожидавшие вылета из Шарм-эль-Шейха смогли вернуться домой рейсом ZF 998. Как сообщает «Фонтанка», на посадку опоздала семья с двумя детьми 17 и 3 лет.

Туристы рассказали, что накануне их привезли в отель «Конкорд Спорт», где они, как и другие пассажиры, ожидали вылета. Около семи вечера их попросили спуститься в холл и сообщили, что самолет уже улетел.

В авиакомпании Azur Air заявили, что пассажиров уведомляли о вылете, однако в их номере никто не открыл дверь. Туристы уточнили, что к ним никто не приходил и СМС-сообщения с новым временем вылета они не получали.

Позднее «Фонтанка» сообщила, что застрявшие в Шарм-эль-Шейхе туристы все-таки сумели вылететь домой другим рейсом.