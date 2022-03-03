Турецкая авиакомпания увеличит количество рейсов из Петербурга в Стамбул

Авиакомпания Turkish Airlines намерена увеличить количество рейсов из Петербурга в Стамбул. Об этом 3 марта сообщает оператор аэропорта Пулково компания «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Уже с 6 марта 2022 года турецкий авиаперевозчик увеличит ежедневное количество рейсов до трех. Таким образом в неделю будет совершаться 21 рейс. Дополнительные вылеты будут совершаться из Стамбула в 02:00 (в Пулково в 05:50 следующего дня). Обратный рейс из Петербурга в 07:20 (в Стамбуле в 11:15).

Также дополнительные рейсы будет совершать авиакомпания Pegasus Airlines. Из Стамбула 5 марта в 22:30 (в Петербурге в 02:40 следующего дня) и обратно 6 марта из Петербурга в 7:25. Время вылета и приземление указано местное.