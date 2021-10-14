Петербург возглавил рейтинг городов России для отдыха с детьми

Санкт-Петербург признан лучшим городом России для семейного отдыха согласно рейтингу, составленному tvil.ru. Тем, кто в ближайшее время планирует поездку, может пригодиться верный промокод для бронирования жилья.

Рейтинг был составлен на основе данных оплаченных заявок на жилье в период с 1 по 30 ноября. Второе место досталось Казани, третье - Кисловодску. Замыкает топ-4 Екатеринбург. Дальше в рейтинге следуют Олонец, Красная Поляна, Переславль-Залесский, Алушта, Волгоград и Великий Новгород.

"Семьи с детьми бронируют отдых в ноябре от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,8 до 10,5 тысячи рублей в сутки", - говорится в сообщении.

Дешевле всего отдохнуть с детьми в Кисловодске, дороже – в Олонце.

Напомним, в этом году ноябрьские праздники продлятся не три, как обычно, а 4 дня - с 4 по 7 ноября включительно. Кроме того, вместо одной две недели будут длиться школьные каникулы. Это связано не с эпидемией коронавируса, а все с той же короткой неделей на старте ноября.