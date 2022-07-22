Сколько эстонцев, финнов и латышей въехали в Россию после открытия границ

С 15 по 19 июля 11 664 автомобиля пересекло российскую границу с Эстонией, Норвегией, Финляндией и Латвией. С 8 по 12 июля их было на 27% меньше. Об этом сообщает "МК в Питере", ссылаясь на Северо-Западное таможенное управление.

В ведомстве уточнили, что большая часть тех, кто въезжал в страну для проживания, пересекали границу со стороны Франции, Латвии и Германии.

Напомним, что Россия открыла 15 июля сухопутные границы. До этого были действительны ограничения, введенные из-за коронавируса. После их снятия туристы хлынули в обе стороны. За первый уик-энд в Финляндию поехали 20 тысяч петербуржцев, а места на подачу заявления на финскую визу тут же закончились. Также внезапно иссякли автобусные билеты из Петербурга в Финляндию.