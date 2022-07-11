В Росавиации снова ввели ограничения на работу 11 аэропортов

Снова будут пустовать воздушные гавани одиннадцати городов России: в аэропортах продлили временный режим ограничения полетов. Такие правила будут действовать до ночи 18 июля. Об этом сообщает "МК в Мурманске".

Авиасообщение ограничено в Белгороде, Брянске и Курсе. Также пассажиры не смогут воспользоваться аэропортами Ростова-на-Дону, Воронежа, Элисты и Липецка. До Анапы, Геленджика, Краснодара и Симферополя также нельзя будет добраться по воздуху. В пресс-службе Росавиации рассказали, что авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Волгограда, Сочи, Минеральных Вод, Москвы и Ставрополя.

На сайтах авиакомпании и аэропортов можно узнать об изменениях в графиках работы.