Новые чартерные рейсы запустят из Петербурга в Египет

Жители Петербурга смогут полететь в Хургаду на чартерных рейсах. Туроператор TEZ TOUR запустит их в середине июля. Об этом сообщает "МК в Питере".

Самолеты авиакомпании iFly уже выполняют чартерные рейсы из Москвы в Египет. Дважды неделю можно отправиться в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Частоту перелетов планируют увеличить с 23 июня, а уже в июлю новые рейсы начнут выполнять из Новосибирска, Екатеринбурга и Петербурга.

Из Пулково самолеты будут отправлять раз в десять дней, а продажу турпакетов уже открыли. Компания отправит в Хургаду первых пассажиров из Петербурга уже в середине лета.