В 2021 году туристы потратили в Петербурге 234 млрд рублей

В минувшем году туристы потратили в Петербурге 234 миллиарда рублей. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

85% опрошенных оценили уровень гостеприимства в городе как высокий или очень высокий. Как рассказал глава профильного комитета Сергей Корнеев, туризм является главным экспортным продуктом Северной столицы, а основным продолжением города в этой сфере стали не только музеи и яркие массовые мероприятия, но и его неповторимая атмосфера.

Специалисты сейчас разрабатывают разнообразные туристические треки, среди них - оздоровительный, свадебный и образовательный туризм. Всех их разрабатывают так, чтобы гости города после визита хотели снова вернуться и попробовать что-то новое.