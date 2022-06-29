На экскурсии в Петергоф, Стрельну и Сестрорецк можно будет добраться на электричке

На выходных, 1-2 июля, в Петергофе, Стрельне, Сестрорецке, Карташевской и Прибытково пройдут различные экскурсии. петербуржцы смогут доехать до места на электричках Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Расписание отправления электричек составлено в соответствии с началом экскурсий, - передает телеканал "Санкт-Петербург".

На сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании опубликовано время начала экскурсий. Там же можно оформить заявку на участие. Билеты на электричку можно приобрести с помощью мобильного приложения.

Так, в субботу, 2 июля, состоится экскурсия «Карташевская и Прибытково. Дачные места с посещением дома адмирала Прибыткова». Электричка отправится от Балтийского вокзала. Посетители смогут увидеть особняки 19 века и ознакомиться с их историей. Также, в программе экскурсии посещение улицы Пушкинской в поселке Прибытково, где проживала сестра поэтессы Зинаиды Гиппиус. Частыми гостями на их даче были Андрей Белый, Иван Бунин и другие известные авторы. Протяженность маршрута составит 6 километров.