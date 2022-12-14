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Бывший главный тренер “Зенита” поделился впечатлениями о первом финалисте чемпионата мира-2022

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© Фото: Baltphoto

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В Катаре завершился первый полуфинал чемпионата мира по футболу-2022. Первым финалистом мундиаля стала сборная Аргентины. Своими впечатлениями о матче поделился футбольный эксперт, бывший главный тренер и спортивный директор “Зенита” Борис Раппопорт.

Он отметил, что игра шла ровно, хорваты показали себя достойно, упорно добиваясь выхода в финал. Однако оставалось впечатление, что Аргентина еще не показала свой максимум. Однако реализованный на 34-й минуте пенальти изменил ход игры, хорваты, по словам Раппопорта, буквально “развалились”. Об этом сообщает телеканал 360.

По его словам, после того, как Месси открыл счет, “все сомнения отпали”. После пенальти Аргентина поймала свою игру.

В этом матче капитан Аргентины Лионель Месси установил рекорд сборной по забитым голам на чемпионатах мира. Всего за национальную команду у него 96 голов. По мнению Раппопорта, это игрок, который может решить исход любого матча.

Однако эксперт предупреждает, что рано говорить о победе Аргентины на мундиале. Остался финал, в котором они могут встретиться со сборной Франции. Вторым участником финала также может стать Марокко.

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