Комментатор петербургского СКА посчитал травму форварда СКА Кирилла Танкова несчастным случаем

Игрок петербургского хоккейного клуба СКА Кирилл Танков попал в реанимацию. Он получил тяжелую травму во время игры регулярного чемпионата КХЛ против московского “Динамо”. Обстоятельства травмы прокомментировал Андрей Шестаков.

Как сообщает МК в Питере, комментатор СКА Андрей Шестаков считает, что игроки достаточно безопасно экипированы. Их масти достаточно прочны, чтобы игрок был в состоянии принять удар шайбой. Однако не без уязвимых мест. Наплечники игроков на липучках.

Шестаков считает, что произошедшее с Танковым – это просто несчастный случай. Главное, что он живой. По словам комментатора, у Кирилла все было защищено.

Вспомнил комментатор и о произошедшем в 2021 году. Тогда шайба попала в район уха и пробила артерию игроку молодежной команды “Динамо”.

Отмечается, что игрок “Динамо” Артем Мальцев был дисквалифицирован на три матча после инцидента с Танковым.