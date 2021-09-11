В поселке Металлострой открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Об этом сообщили в субботу, 11 сентября, в пресс-службе Смольного.

В поселке Металлострой Колпинского района построили физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с катком с искусственным льдом и бассейнами. В 2021 году поселку исполняется 90 лет.

Подарок на юбилей населенному пункту сделал «Газпром» по программе «Газпром — детям».

В спорткомплексе одновременно смогут заниматься 1300 посетителей. В ФОК есть отдельные бассейны для детей и взрослых. В комплексе оборудованы условия для людей с ограниченными возможностями.

Ранее в Металлострое были только естественные катки. Теперь местные жители смогут круглый год ходить на массовые катания и занятия по фигурному катанию и хоккею.

На торжественное открытие спорткомплекса приехал губернатор Петербурга Александр Беглов. Во время праздника было лазерное шоу, фейерверк, концерт и выступление собаководов.