Кот-оракул из Эрмитажа предсказал победу сборной Бельгии в матче со сборной России

Поражение сборной России в матче против сборной Бельгии в рамках группового этапа Евро-2020 было предсказано котом Ахиллом. Матч начнется 12 июня в 22: ОО по Москве.

Предсказание кота из Эрмитажа транслировали в Instagram. Миски с кормом, как обычно, разместили рядом с двумя флагами стран-соперников. Ахилл выбрал корм у флага Бельгии.

Отмечается, что первое предсказание кота-оракула сбылось. Ахилл предсказал поражение команды Турции в матче со сборной Италии.

Напомним, чемпионат Европы по футболу-2020 продлится до 11 июля. Сборной России предстоит играть против сборных Финляндии и Бельгии в Петербурге и против команды Дании в Копенгагене.