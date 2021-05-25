Военнослужащие провели учения к ЕВРО-2020

В Петербурге проверили готовность города к Чемпионату Европы по футболу. Губернатор Александр Беглов совместно с Виктором Золотовым, директором Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, провели учения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Учения Росгвардии прошли во вторник, 25 мая. Военнослужащие Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ провели подготовку к ЕВРО-2020 на стадионе "Санкт-Петербург". В ходе учений отработали план взаимодействия в массовых мероприятиях, а также схему возможных событий при ЧС.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил готовность обеспечить безопасность росгвардейцам.