Путин встретился с президентом Международной федерации хоккея

В понедельник, 10 мая, президент России Владимир Путин встретился с Рене Фазелем, президентом Международной федерации хоккея.

«Мы обсудим первенство мира в Новосибирске и Омске между молодежными командами, чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге в 2023 году. Мы готовимся», — заявил президент страны.

«В Омске строится арена. Возможно, она будет готова к следующему году. В Новосибирске тоже все хорошо», — сообщил Фазель. Также он добавил, что в федерации надеются, что ледовая арена в Северной столице будет готова, и они будут этому очень рады.

Напомним, что Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.