Фанаты «Зенита» в честь юбилея Ленинградского рок-клуба устроили перфоманс

Во время матча между петербургским «Зенитом» и «Ахматом» из Грозного фанаты сине-бело-голубых поздравили Ленинградский рок-клуб с 40-летним юбилеем. Перфоманс состоялся в субботу, 13 марта, перед началом матча.

На баннере изображен мужчина, держащий на плече магнитофон. За ним видно адрес дома, у которого он стоит – Рубинштейна 13. Кроме того, на баннере видна надпись: «40 лет на своей волне!».

Матч, на котором произошло событие, окончился сегодня со счетом 4:0 в пользу сине-бело-голубой команды из Северной столицы. Игра проходила в Петербурге.